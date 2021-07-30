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TIMETURK / GÜNDEM / Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı'daki yangına ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı'daki yangına ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı'daki yangına ilişkin 'Şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir' açıklaması yapıldı.

5 Saat Önce
2021-07-30 10:56:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Polatlı'daki yangına ilişkin açıklama

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün çıkan Polatlı'daki yangına ilişkin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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