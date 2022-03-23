Ankara Barosu'nda beklenmeyen istifa

2 Mart günü yapılan yönetim kurulu toplantısında Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA) Başkanı Çağrı Ayhan Şenel, Gelincik Merkezi Başkanı Aslıhan Koçak Arıhan ve Staj Kurulu Başkanı Suphi Tugay Ertunç, görevden alındı.

Baroda ‘işkence raporu' krizi devam ederken, birkaç hafta önce de baro yönetimindeki üç kurul başkanının, yönetim kurulu kararıyla görevlerine son verildi.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre; Ankara Barosu, yaklaşık iki ay önce İnsan Hakları Merkezi tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan raporu yayınlamadı. Söz konusu raporun yayınlanmaması, İnsan Hakları Merkezi yöneticilerinin istifasıyla sonuçlanan bir krize dönüştü.

Koranel'in istifasına; İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan işkence raporunun yayınlanmaması, seçim sürecinde kendisini destekleyen üç kurul başkanının baro yönetim kurulunca görevden alınması ve son olarak avukatlara gönderilen ve çok tepki çeken ‘baro aidatı ödeme' tebligatı neden oldu.

Kurul başkanlarının görevden alınma gerekçesi ise, “görevlerinden kaynaklı imkânları ön seçim sürecinde kullanmak” olarak gösterildi.

Ankara Barosu Başkanı Koranel ve bazı üyelerin karşı oyuna rağmen üç kurul başkanının oy çokluğuyla görevden alınması, avukatlar arasında 2022'in Ekim ayında yapılacak Ankara Barosu seçimleri öncesi "Koranel'e operasyon" olarak yorumlandı.

‘SEÇİM ÖNCESİ TAHT KAVGALARI'

Nitekim Kemal Koranel'in yeniden adaylığını açıkladığı Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan (DSA) seçime girmek isteyen ve şu ana kadar adaylığını açıklayan isimler arasında Deniz Aksoy, Veysel Kırıcı, Onur Tatar, Fevzi Gümüş yer alıyor.

Böylece Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun haziran ayında ön seçim yapması bekleniyor. Önseçim için en güçlü adaylar arasında ise Kemal Koranel ile Deniz Aksoy gösteriliyor. Avukatlar arasında da üç kurul başkanının görevden alınması, 'seçim öncesi taht kavgası' olarak nitelendirildi.

‘BARODAN ‘AİDAT BORCU' RESTİ: LEVHADAN KAYIT SİLİNİR

Yaşanan bu krizlerin üstüne son olarak Ankara Barosu'nun üyelerden ‘baro aidatı' istemesi bardağı taşıran son damla oldu.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararıyla avukatlara gönderilen tebliğde, 15 gün içerisinde aidat borçlarının ödenmemesi durumunda baro levhasından kaydın silineceği ifade edildi.

Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle zor durumda olan birçok avukatın aidat borcunu ödemeyecek durumda olduğu ifade edilerek, sosyal medya üzerinden baroya tepki gösterildi.

Edinilen bilgiye göre Baro Başkanı Koranel'i hedef haline getiren bu tebliğ kararı, Koranel'in bulunmadığı yönetim kurulunda alındı.

İSTİFA ETTİ

Tüm bu olayların üstüne Koranel, düzenlediği basın toplantısıyla istifasını açıkladı. Koranel, göreve başladığı günden bu yana hakkında algı operasyonu yapıldığını ifade ederek, “Yapılmak istenen Ankara Barosu başkanının itibarsızlaştırmak istenmesidir. Son olarak benim olmadığım bir yönetim kurulu kararıyla 10 bin 476 meslektaşımıza baro aidatlarının ödenmesi için tebligat gönderilmiş. Bu sadece bana değil, on binlerce meslektaşımıza yönelik bir itibar suikastıdır. Bağımsız mücadele etmek amacıyla baro başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum” dedi.

İŞKENCE RAPORU: BENİM YAYINLANSIN OYUMA RAĞMEN YAYINLANMADI

Kemal Koranel'e göre tüm bu yaşananlar kendisine yönelik uygulanan itibar suikastının bir parçası. Göreve geldiği günden bu yana sistemli bir şekilde çalışmalarına engel olma planlarının devreye sokulduğunu ifade eden Koranel, bu aşamada yaşananları şu şekilde anlattı:

“Başkanlık görevini üstlendikten sonra vesayeti gelenek haline getiren zihniyetin taleplerini yerine getirmemem üzerine aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır. Bu doğrultuda Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezince hazırlanan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işkence ve kötü muamele yapıldığına dair rapor, yönetim kurulunda görüşüldü. Raporun İnsan Hakları Merkezi Yönergesindeki hükümlere aykırı hususlar içermesine rağmen, yayınlanması konusundaki şahsi düşüncemi yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımla paylaştım. Ancak suç ihbarında bulunulması ve akabinde suç ihbarı dilekçesi ile ekinde raporun Web sitemizde yayınlanması, görüşüme rağmen çoğunluğun oyu ile raporun yayınlanmaması için aksi yönde karar alınmıştır. Gelinen süreçte bu karara muhalefet şerhinde bulunmadığım için hata yaptığımı anlamış bulunmaktayım.”

‘KURUL BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASININ NEDENİ SİYASİ SAİKLER'

Koranel, kendisine destek verdikleri gerekçe gösterilerek kurul başkanlarının görevden alınmasını da ‘teamüllerine aykırı' ve ‘avukatların iradesine ipotek' olarak değerlendirdi.

Yönetim kurulunun, kendisinin karşı oyuna rağmen kurul başkanlarını görevden aldığını belirten Koranel, “Baromuzda görev yapan bazı meslektaşlarımız için görevden alınma yönündeki siyasi saik ile verilen bu karar; başta Anayasa, Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları ve hiçbir görüş ayırt etmeksizin üyesi olduğumuz 98 yıllık Ankara Barosu geleneklerine açıkça aykırıdır. Ancak bazı yönetim kurulu üyeleri, bazı disiplin kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyeleri, bazı merkez ve kurul başkanları yine destekledikleri aday ile seçim kampanyası yürütme özgürlüğüne sahip iken, beni desteklediklerini düşündükleri meslektaşlarımızı görevden almak tüm demokratik teamüllere aykırıdır” diye konuştu.

‘AVUKATLARA GÖNDERİLEN ‘BARO AİDATI' TEBLİĞİNDEN HABERİM YOK'

Son olarak avukatlara ‘baro aidatı' tebligatı gönderilmesi kararının kendisinden habersiz alındığını söyleyen Koranel, şu ifadelere yer verdi:

“Covid-19 sebebi ile karantinada olduğum süreçte gıyabımda ve dahlim olmadan alınan kararla 10 bin 476 meslektaşımıza gecikmiş baro kesenekleri ile ilgili yazı gönderilmiştir. Anılan yazı Avukatlık Kanunu'na uygun olmakla birlikte pandemi koşullarının ve ağır ekonomik zorlukların devam ettiği bu süreçte salt seçim çalışmasına yönelik bir itibar suikastıdır. Ne acıdır ki özellikle 0-5 yaş arasındaki 5 bin 912 meslektaşımıza da aynı yazının gönderilmesinden çekinilmemiştir. İçine çekilmeye çalışıldığım algı operasyonu artık şahsıma yönelik olmaktan çıkmış, sayısı on binleri aşan meslektaşımı etkiler duruma gelmiştir.”

‘KİRLİ SİYASETE DAHİL OLMAYACAĞIM'

“Yapılmak istenen Ankara Barosu başkanını itibarsızlaştırarak yıllardır verilen mücadelenin önünün kesilmesidir. Baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dahil olmayacağımı, Başkent barosu üzerinde hamilik yapmaya çalışan zihniyetlerle bağımsız bir şekilde mücadele etmek amacıyla Ankara Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ediyorum.”

Kaynak: gazeteduvar.com.tr