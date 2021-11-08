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''Anıtkabir'de Kur'an okunsun'' tartışması!
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''Anıtkabir'de Kur'an okunsun'' tartışması!

29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle okutulan hutbede Atatürk’ün adının anılmaması sonrası başlayan tartışma yeni bir öneriyi gündeme getirdi.

16 Dakika Önce
2021-11-08 15:26:18
''Anıtkabir'de Kur'an okunsun'' tartışması!

Cuma gününe denk gelen 29 Ekim'de camilerde okutulan hutbede Atatürk'e yer verilmemesi Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösterilmesine neden olmuştu. Diyanet, tepkiler üzerine Atatürk'ün camilerde devlet yetkililerinin isimlerinin anılmaması hususundaki genelgesini hatırlattı.

Tüm bu tartışmaların üzerine yeni bir tartışma daha alevlendi. Yeni şafak yazarı Hüseyin Likoğlu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi.

Milli Bayramlarda Diyanet İşleri Başkanlığının camilerde hutbelerde Atatürk'e yer vermediği tartışmasına katılan Likoğlu, "Sizce de Anıtkabir'de Kur'an okumanın vakti gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin camilerdeki hutbelerde, dualarda, vaizlerde anılmasının istendiğini belirten Likoğlu; bu tartışmalara son verecek bir hamlesi olduğunu savundu.

Anıtkabir'de Kur'an-ı Kerim okutulursa bu krizin çözülebileceğini öne süren Likoğlu, "Sizce de Anıtkabir'de Kur'an okumanın vakti gelmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Likoğlu'nun bu önerisine bazı kesimler olumlu yaklaşırken, bazı kesimler de tepki göstererek karşı çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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