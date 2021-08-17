Afganistan’daki karışıklıklar nedeniyle Türkiye’nin de etkilendiği Afgan göçmenleri meselesi üzerine Afganistan uzmanı gazeteci Esedullah Oğuz görüş ve düşüncelerini yazdı

Oğuz'un ‘Afgan Göçmenler Tehlikeli mi?' başlıklı yazısı

Birkaç̧ Afgan göçmenin tecavüz, taciz, gasp gibi olaylara karışması yüzünden son günlerde Türkiye'de hava birden Afgan göçmenlerin aleyhine döndü. Ve herkes, Afganları konuşmaya başladı? Peki, Afganlar nasıl insanlar, gelen göçmenler gerçekten tehlikeli mi?

Türkiye'deki Afgan göçmenler, Türk asıllı ve Afgan asıllı olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Türk asıllılar, yani Afganistan kökenli Özbekler, Türkmenler ve Kırgızlar yıllardan beri Türkiye'de yaşadıkları halde hiçbir suça karışmış̧ değil, bunu onların yaşadığı köylerde ve kasabalarda yerel yetkililere sorarak da öğrenebilirsiniz. Ayrıca onlar göçmen de değil, yıllar önce Türk vatandaşlığına geçtikleri için buraya tam entegre olmuş̧ durumda.

Çocukları okula gidiyor ve genç̧ kuşaklar evlerinde artık anne-babalarının dili yerine Türkçe konuşuyor.

Ama son dönemde Afganistan'da şiddetin artması ve Taliban'ın ülkeyi yeniden ele geçirmesi üzerine Afganlar akınlar halinde yurt dışına kaçmaya başladı. Gelen göçmenlerin tamamına yakını Afgan asıllı ve maalesef aralarında birçok olaya karışmış̧ eski suçlular ve sabıkalılar da var. İşte sorun yaratan, bu sabıkalılar.

Batı'ya gitmek isteyen Afgan kaçaklar birkaç̧ ay Türkiye'de kalarak kaçakçıların istediği 4-5 bin Euro'yu biriktirmeye çalışıyor. Parayı denkleştirmek için de çoğunlukla gasp, hırsızlık gibi olaylara yöneliyorlar. Zira hapis, onlar için bir cezadan ziyade ödül. Hapse girdiklerinde en azından yatacakları bir yerleri ve sıcak yemekleri olacak. Poliste kaydı olmadığı için de bunları bulmak da kolay değil.

Türk asıllı Afganlar ise Türkiye'yi ikinci bir vatan olarak gördüklerinden gayet düzgün, yasalara uygun şekilde davranıyorlar, birçoklarının burada, 40 yıl önce gelmiş̧ akrabaları var, onları utandıran bir iş yapmaktan özellikle kaçınıyorlar.

Afgan asıllılar arasında namusuyla çalışanlar çok, birçoğu kâğıt toplayarak ve en ağır işlerde asgari ücretle çalışarak ailelerine para gönderiyor. Maalesef polis, Zeytinburnu sahilinde ailelere sarkıntılık yapan, insanları rahatsız eden serseri kılıklı, eski sabıkalı Afganları toplayacağına kâğıt toplayan masum Afganları tutuklayarak önlem almaya çalışıyor. Böylece suçlular ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşırken, en ağır işlerde çalışarak ekmeğini kazanan namuslu Afganlar tutuklanıyor ve geri gönderme merkezlerine toplanıyor.

Yeni Afganların karıştığı suçlardan dolayı, eski Afganlar da son derece rahatsız. Özellikle artık birer TC vatandaşı olan Türk asıllı Afganlar, bu konuda polisle işbirliği yapmaya hazır ama polis, Zeytinburnu'ndaki Afgan dernekleriyle işbirliği yapacağına kendi başına hareket ederek yanlış̧ kişileri tutukluyor. Oysa Afgan dernek yöneticileri, Afganları çok iyi tanıyor, onların nasıl insanlar olduklarını, nerelerde kaldıklarını ve ne işlerle uğraştıklarını çok iyi biliyor. Yani bu konuda polise çok yardımcı olabilecek durumdalar.

Türkiye, zor durumdaki insanlara her zaman kucak açmış̧ bir ülke. Şu anda göçmenlere ve mültecilere karşı bir hava oluşmuşsa da, suçun bireysel olduğunu unutmamak lazım. Hiçbir mülteci veya göçmen, kendi isteğiyle ülkesini terk etmez. Suç̧ işleyen göçmen veya kaçak, kim olursa olsun, cezasını çekmeli, gerekirse sınır dışı edilmeli, ama bir iki sabıkalı yüzünden tüm göçmenlerin halkın öfkesine maruz kalması hem doğru hem de insani ve etik değil.

Unutmayın Türkiye, Osmanlı döneminde Hıristiyan zulmüne maruz kalan Yahudilere bile kucak açmış̧ bir kültürün ve uygarlığın mirasçısı. Müslüman Suriyeli veya Afgan kardeşine mi sahip çıkmayacak? Sorunlar gelip geçicidir, kalıcı olan dostluk, kardeşliktir. Ve dost, acı günde belli olur. Türk milleti, her zaman mazlumun, fakirin ve ezilmişin yanındadır. Tahriklere kapılmayalım. Vesselam.

Truva Edebiyat Dergisi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.