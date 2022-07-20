AnadoluJet'ten uyarı

Türk Hava Yolları'nın markası AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edeceklere uyarısı geldi

AnadoluJet, Avrupa havalimanlarında olağanüstü yoğunluklar yaşandığını belirterek, uzun süren beklemelerden etkilenmemek için yolcuların uçuşlarından 3 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerektiği uyarısında bulundu.

AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa havalimanlarında personel sıkıntısından kaynaklanan olağanüstü yoğunluklar yaşanmaktadır. Uzun süren beklemelerden etkilenmemek için uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında hazır bulunarak check-in, pasaport ve güvenlik noktalarındaki işlemlerinizi zaman kaybetmeden tamamlamanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi. AA