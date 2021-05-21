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  • Anadolu Ajansı, Bakan Varank'a ''Soylu'' ile ilgili soru soran muhabir Turan'ın işine son verdi

Anadolu Ajansı, Bakan Varank'a ''Soylu'' ile ilgili soru soran muhabir Turan'ın işine son verdi

Anadolu Ajansı, Bakan Varank'a, 'AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük?' sorusunu soran muhabir Musab Turan'ın sözleşmesini feshetti.

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21.05.2021 22:00:39
Anadolu Ajansı, Bakan Varank'a ''Soylu'' ile ilgili soru soran muhabir Turan'ın işine son verdi

Anadolu Ajansı Kurumsal'dan yapılan açıklamada, “Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi fesh edilmiştir” denildi.

Turan'ın basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, "Haber temelli her türlü bilgi veya istihbarat., kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar" ilkesini çiğnediğini kaydeden ajans, “Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı'nın iş sözleşmesindeki ‘Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar' maddesini de ihlal etmiştir” açıklamasında bulundu

AA'dan ayrıca, Turan için, “Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunulmuştur” denilerek, “Ayrıca 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı'nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır” bilgisi paylaşıldı.

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''POLİS AĞABEYİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ'' İDDİASI

Muhabirin polis olan ağabeyi T.T'nin KHK ile ihraç edildiği, ablası B.U'nun ise ihraç edilen FETÖ'cülere ATM üzerinden kartsız para gönderdiği iddia edildi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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