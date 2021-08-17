Afganistan'daki gelişmeleri değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, “Amerika Birleşik Devletleri'nin yeteneksiz yönetimi, yine girdiği bir ülkenin tüm istikrarını yok etti. Bugün Afganistan'da yaşananlara bakınca, ABD hükümetinin Amerika kıtasını ne zaman terk etmeye karar vereceği düşünülebilir” dedi.

Mehmet Barlas'ın “Amerika bir gün Amerika'yı da terk eder” başlıklı makalesi şöyle:

Doğanın insanlığa karşı acımasızca ve insafsızca saldırıları bitmek bilmiyor. Salgın hastalıkları, seller ve yangınlar izledi. Milyarlarca öğrenci eğitim dünyasından kopartıldı. İnsanlar izolasyona mahkûm edildi. İklimler değişti.

Aslında belki de doğa geçmişin intikamını alıyor. Dünya savaşları, sömürgecilik, esir ticareti, ırkçılık, nefret suçları...

Ancak şu anda çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde kamu görevlisi olmak demek, sınırsız özveri, sonsuz hizmet ve kendini topluma adamış olmayı gerektiriyor. Cumhurbaşkanlığı ya da bakanlık gibi makamlar sadece fedakârlık ve uykusuzluk demektir.

Bu arada insanlığın en büyük zaaflarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeteneksiz yönetimi, yine girdiği bir ülkenin tüm istikrarını yok etti. Bugün Afganistan'da yaşananlara bakınca, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Amerika kıtasını ne zaman terk etmeye karar vereceği düşünülebilir.

Eski zamanlar

Amerika zamanında kumar sömürgesi olarak kullandığı Küba'yı, insanlık trajedisine sahne kıldığı Vietnam'ı, üçe bölüp kana boğduğu Irak'ı terk etse ne olur, etmese ne olur?

Bizim burada yapmamız gereken, ülkenin bütünlüğünü sağlayan ve halka hizmet götüren kadrolara destek olmaktır. İç ve dış kaynaklı ayak oyunlarına meydanı bırakmayalım.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.