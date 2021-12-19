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Amasya’da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya-Çorum kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği turizm şirketine ait midibüs, yol kenarına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-12-19 18:27:21
Amasya’da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Kaza, saat 16.45 sıralarında Amasya-Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde meydana geldi.

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Kapadokya'dan dönen Doğan Sarı idaresindeki 52 ABJ 427 plakalı turizm şirketine ait midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 27 kişi, yaralandı.

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Kaza yapanların yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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