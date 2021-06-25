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Altun: Katarlı öğrenciler hakkındaki haberler gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı yayın organlarındaki 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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25.06.2021 15:39:06
Altun: Katarlı öğrenciler hakkındaki haberler gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı yayın organlarındaki "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Protokole göre, Katar'daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye'deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir." ifadelerini kullandı.
Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencilerinin de Türkiye'de öğrenim gördüğünü anımsatan Altun, şunları kaydetti:
"Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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