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TIMETURK / GÜNDEM / Altun ile Bekaroğlu arasında 'mesaj' polemiği

Altun ile Bekaroğlu arasında 'mesaj' polemiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladığı gönderiyi alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kullandığı ifadelere CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2022-02-06 15:25:19
Altun ile Bekaroğlu arasında 'mesaj' polemiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Omicron varyantına yakalandıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını alıntılayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Fahrettin Altun, mesajında, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz.
Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…" diye yazdı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Fahrettin Altun'un "virüs" göndermesine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun. Fahrettin Altun'a da yazıklar olsun" diye yazan Mehmet Bekaroğlu, "Ne biçim insansın sen ki Cumhurbaşkanı'nın hastalığını böyle rezil bir siyasetin aracı haline getirebiliyorsun? CB'nin böyle adamları var ya başka rakibe ihtiyacı yok, bunlar işini görecekler" diye belirtti.

"HİÇ YAKIŞIYOR MU HOCAM"

Mehmet Bekaroğlu'nun bu mesajına Fahrettin Altun bir yanıt verdi.

Fahrettin Altun, Mehmet Bekaroğlu'nun kendisine yazdığı mesajı alıntılayarak, "Yaşınız benden büyük. Hiç yakışıyor mu hocam? Bu nasıl üslup? Cumhurbaşkanımız bugüne kadar kaç kere İslam düşmanlığı virüsünden, yalan virüsünden, terörizm virüsünden bahsetti. Niye rahatsız oluyorsunuz? Yalandan, terörden, İslam düşmanlığından medet umanlar rahatsız olsun!" diye belirtti.

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