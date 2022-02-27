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Altun'dan 'Ukrayna' açıklaması
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TIMETURK / GÜNDEM / Altun'dan 'Ukrayna' açıklaması

Altun'dan 'Ukrayna' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu.' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-02-27 11:57:21
Altun'dan 'Ukrayna' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.

Bölgede bir savaşa daha tanıklık ettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu. Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi."

Altun, diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak savaşın şu anda bir gerçek olarak karşılarında durduğunu ifade etti.

- "Bu enformasyon savaşında kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız"

Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmamasının tıpkı Rusya-Ukrayna krizindeki gibi büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi, çatışmanın insani boyutudur. Türkiye, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız. Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor.
Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız." .

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