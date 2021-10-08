Altun'dan Reuters'in Kavcıoğlu haberine yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters ajansının, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki iletişimin zayıfladığı iddiasının yer aldığı haberinin 'yalan' olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters ajansının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberinin 'yalan' olduğunu kaydetti.

Altun, Foreign Policy'nin Türkiye ile ilgili haberine de 'yalan haber' olarak nitelendirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Altun, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de YALAN" ifadelerini kullandı.

Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu arasındaki 'iletişimin azaldığını' iddia etmişti.

İsmini vermek istemeyen Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Erdoğan'ın beklediği faiz indirimlerinin geçen aya kadar yapılmamış olmasından rahatsız olduğu öne sürülmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.