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Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' haberi için özür dilenmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 'Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler.' ifadesini kullandı.

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Google News - Timeturk
26.06.2021 22:58:47
Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' haberi için özür dilenmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberin yayınlanmasının ardından ilgili yayın kuruluşunun bu haber sebebiyle özür dileyerek yaptığı düzeltmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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