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Altun'dan 'Katarlı öğrenci' iddialarına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacağına ilişkin haberlere tepki gösterdi.

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Google News - Timeturk
26.06.2021 16:32:02
Altun'dan 'Katarlı öğrenci' iddialarına tepki

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada T24'ün özür açıklamasını paylaşarak, "Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

​Bazı gazete ve haber sitelerinde Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği' yönündeki haberler yer almıştı. Altun daha sonra söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "imzalanan protokol sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" açıklaması yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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