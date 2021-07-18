Altınok'tan Bilim Kurulu'na: Vatandaşlıktan çıkarmayı teklif edin, bitsin gitsin

Bilim Kurulu’nun aşı olmayanların kalabalık mekanlara alınmaması için yasa çıkarılması yönündeki teklifine tepki gösteren Melih Altınok, ‘madem öyle vatandaşlıktan çıkarmayı teklif edin bitsin gitsin’ dedi.

Altınok, Bilim Kurulu'nun teklifine ilişkin dair şu yorumda bulundu:

Bilim Kurulu, kabine toplantısı öncesi hükümete yeni yasak önerilerinde bulunmuş...

Çoğu, korona basınının önde gidenlerinin günlerdir sonbaharda yeniden kapanma için altlığını yaptığı fanteziler işte...

Acilen, her ne gerekçeyle olursa olsun aşı olmayanların maça, tiyatroya, sinemaya, AVM'ye, düğüne, kınaya ve konsere vs. alınmaması için yasal düzenleme yapılmalıymış.

Madem, 16 aylık korona istatistiklerine göre, her ilden günde bir kişinin öldüğü "salgın" için Anayasa'nın delinmesini "teklif dahi" etmek mümkün...

Madem, başta 17. madde olmak üzere, bireysel hak ve özgürlüklerimizle ilgili Anayasa'nın ilgili hükümleri orada süs için duruyor...

Madem, yalnızca olanı koruyan, başkasına bulaştırmayı engellemeyen aşı gibi tıbbi tedbirler yasa zoruyla millete dayatılabiliyor...

Bu "Çin işkencesini" uzatmayın o halde... Aşı olmayanların vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif edin bitsin gitsin.

Zira anlaşıldı ki adında bilim olsa da bir dönemlerin MGK'sı gibi çalışan bu kurul, her şeyi teklif etmeye kadir.

Hem merak etmeyin...

Basında da gık çıkmaz.

Pandemide kendisi muhalefette fikri Bilim Kurulu iktidarında olan "Cehape zihniyeti" de destekler sizi. Bugüne kadar ne yasak teklif ettiniz de hayır dediler?

Kaldı ki, şimdilerde Suriyeliler için hazırladığı seve seve tehcir programının ayrıntılarıyla meşgul olan Kılıçdaroğlu'nun seçmen sayısının azalmasından memnun olacağını tahmin etmek zor değil...

Benim gibi "marjinal" birkaç tip üç beş gün söylenir o kadar...

Onların da sesi kabineye sizinki kadar gür ulaşmaz nasılsa.

Durup dururken marjinal de olduk ya...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.