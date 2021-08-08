Altınok: Nagehan mı Altaylı mı deseler Ahmet Hakan derim!

Aşı olmayanlara yönelik çıkışlarıyla tepki çeken üç gazeteciyi karşılaştıran Melih Altınok, Habertürk yazarları Fatih Altaylı, Nagehan Alçı ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun’un aşı polemiğindeki tutumlarını değerlendirdi

Kimileri toplumsal histerinin, paniğin, telaşın tavan yaptığı puslu havaları sever...

90'larda olduğu gibi PKK'nın eylemleri yüzünden Kürt düşmanlığı mı körükleniyor?

Veya 28 Şubat sürecindeki gibi kamusal alanda gündelik dini pratikleri sergilemek suç mu sayılıyor?

Fatih Altaylı gibiler köşelerinden trafikteki türbanlı şoförleri polise ihbar edeceğini ilan ederler... Kadın insan hakları savunucularına "(Eren Keskin'e) İlk gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim" diye iğrençleşirler.

Malumunuz, anti kahramanımız şimdi de pandemide oluşan bilinmezlik ve korku ortamından nemalanıyor.

Virüsle mücadeleyi, "açık havada maske takmayanlar", "henüz aşı olmayanlar" gibi gruplara ayırdığı vatandaşlara yönelik nefret kampanyalarına dönüştürüyor...

Anayasal haklarını kullanıp bireysel tercihte bulunan insanları hedef gösteriyor, aşağılıyor... Ceza kanunlarında olmayan yaptırımlar, yasaklar öneriyor.

İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı gibi değerli isimleri programlarına çıkartarak kafaladığı "bilim sever" seyircinin gözlerinin içine bakıp "bazı" bilim adamlarının tezlerinin zinhar konuşulamayacağını söyleyebiliyor.

Ama yine gündelik faşizmi yıllardır soğukkanlılıkla savunan Altaylı mı yoksa Habertürk'te "Aşı olmayın propagandası yapmak, ifade özgürlüğü değildir. Sinemaya gidip bomba atmaktan farksızdır" diyebilen liberal Nagehan Alçı mı diye sorarsınız cevabım belli.

Kiminle tatil yapmak istersiniz sorusuna cevap verirken "a) eşiniz" şıkkını duyduktan sonra hiç düşünmeden "b şıkkı" diyen sosyal medya fenomeni hanımefendi gibi anında cevap veririm...

"C şıkkı" diye bağırırım.

Mesela, çok değil birkaç yıl öncesine kadar, bugün yazdıklarının benzerlerini kaleme alanlara bel altı salvolarla "yandaş" diyen Ahmet Hakan neden olmasın?

Tamam Hakan, pandemide farklı şeyler söyleyen Canan Karatay ve Ahmet Rasim Küçükusta gibi meslektaşı hekimleri karakola şikâyet eden (şaka yapmıyorum) "yeni imamı" Mehmet Ceyhan'ın izinden yürüyor.

O da "Tez-antitezpolis!" diyerek, senteze tezantitez üzerinden ulaşan bilimsel süreci, neyin bilim olduğuna kilisenin karar verdiği engizisyon seviyesine indirgiyor.

Köşesinden, "Aşı ile ilgili farklı bilimsel tezlerin dile getirilmesi yasaklanmalı, engellenmeli" önerisini yapabiliyor.

Ama hiç olmazsa yıllardır oynadığı şartlı özgürlükçü rolünü hatırlayacak kadar "basiret sahibi".

Çünkü ertesi gün de "Aşı karşıtları da insan, unutmayalım" türünden "sağduyulu" uyarılar yapmayı ihmal etmiyor.

Sevildiğini bil Ahmet.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.