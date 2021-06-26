Altınok: Fatih Altaylı, skandalın ucu CHP’li gazetecilere uzanınca sustu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Fatih Altaylı, skandalın ucu CHP'nin televizyonlarına ve CHP'li gazetecilere uzanınca sustu. Kendine kafa izni verdiğini söyleyip Ege'ye kaçtı. Tarihi yerleri görmeye gidecekmiş…” dedi.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Fatih Altaylı, skandalın ucu CHP'nin televizyonlarına ve CHP'li gazetecilere uzanınca sustu. Kendine kafa izni verdiğini söyleyip Ege'ye kaçtı. Tarihi yerleri görmeye gidecekmiş…” dedi.

Melih Altınok'un “Uğur ve Yılmaz da barışmışlar, dağılabiliriz arkadaşlar” başlıklı makalesinden bir bölüm:

Habertürk'ün eski yayın yönetmeni Veyis Ateş dediği gibi savcılığa gitti mi bilmiyoruz. Ama Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hakkındaki suçlamaları Allah'a havale etti. Diğerleri de...

Aynı kurumda çalıştığı Ateş'i deşifre edecek kadar konuya hassas olan Fatih Altaylı, skandalın ucu CHP'nin televizyonlarına ve CHP'li gazetecilere uzanınca sustu. Kendine kafa izni verdiğini söyleyip Ege'ye kaçtı. Tarihi yerleri görmeye gidecekmiş...

Belki yolda Korkmaz'la muhabbetine dair tek bir cümle söylemeden sezon finali yapan İsmail'e rastlar...

Yok, Uğur Dündar'ın, Yılmaz Özdil'in kafayı taktığını söylediği İsmail'den bahsetmiyorum...

Hem zaten, yükselen kötü kokuları herkesten önce alıp Korkmaz'ın mahallesindeki ilişkilerine dair ifşalar yapan Özdil de çabucacık havlu attı...

Köşesinde, Twitter'da afişe ettiği skandalla ilgili tek bir satır yazamadan "İtirafçı mı oldun" eleştirilerine siteme başladı. Şimdilerde "Kafama sıkar giderim" tadında şiirsel yazılar kaleme alıyor.

Skandal patlayınca, "Sezgin Baran Korkmaz'dan hep şüphelendim" diyen, ancak daha birkaç yıl önce kara paracı işadamına yazdıkları "tatlış" yazılar etrafa saçılan gazeteciler de sessiz. Hepsi hemşeri değil, aralarında Çorumlular da var.

Son olarak, Korkmaz'ın Artı 1 TV'de para akladığı iddialarını gündeme taşıyan Özdil'in göndermelerini anında üzerine alınıp, kırk yıllık dostunu ekranda doğrayan Uğur Dündar da duruldu. Geçen gün "Barıştık! Artık Sevgili Yılmazcığım cenazeme gelebilir" türünden bir açıklama yaptı.

Merdan Beyler devreye girmiş, bir yanlış anlaşılma olmuş.... Evet, evet, aracı, CHP'li Durdu Özbolat'ın "Tele1'i Akın İpek'in parasıyla mı kurdun" dediği Yanardağ.

E dağılalım o zaman değil mi arkadaşlar?

Baksanıza, mesele 84 milyonu ilgilendiriyor ama beyzadeler aralarında anlaşmışlar. İşi tatlıya bağlamışlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.