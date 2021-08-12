Altındağ'daki olaylarla ilgili 76 kişi yakalandı

Ankara Altındağ'da önceki gece çıkan olaylarda sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 76 kişi gözaltına alındı.

Önceki gece Ankara'nın Altındağ ilçesindeki parkta aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk olarak olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin ardından tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise olaylara karıştığı tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

38'İ SABIKALI

Vatandaşları provoke edip sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınanlardan 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından sabıkaları olduğuna dikkat çekildi.

Emniyet'in açıklamasında halkın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerine yardımcı olması istendi.

ANKARA VALİLİĞİ: ALTINDAĞ İLÇEMİZDEKİ OLAYLAR SONA ERDİ

Ankara Valiliği de açıklamasında gösteri ve olayların vatandaşın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerinin yoğun çalışması sonucu gece yarısı sona erdiğini belirtmişti.

Vatandaşlara da seslenen valilik "provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmeyin" uyarısı yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.