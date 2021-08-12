Altındağ'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı! Valilikten açıklama...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki gencin bıçakla yaralanmasının ardından kalabalık bir grup Suriyelilere ait ev ve işyerleri önünde toplandı. Ankara Valiliği, gece saatlerinde yapılan açıklamayla gerginliğin dindiğini duyurdu.

Açıklamada, "Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." denildi.

Valiliğin aktardığına göre 10 Ağustos gecesi iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gencin, Suriyeliler tarafından bıçaklandığı yönünde çıkan haberler üzerine bölge halkının sokağa dökülerek Suriyelilerin iş yerlerine saldırdığı görüntülendi.

Ankara Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "10.08.2021 günü 21:30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır." denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Altındağ'daki elim olayda kaybettiğimiz Emirhan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum." diye yazdı.

Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yasal yetkimiz bulunan alanlarda ve parklarda güvenlik önlemlerimizi artırarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dr. Kerem Kınık, Suriyeli bir ailenin çocuğunun yaralanmış haldeki fotoğrafını paylaştı. Dr. Kınık, “Bakın bu yavru masum, bizim misafirimiz, namusu canı bize emanet. Camdan gelen taşla yaralanmış, şimdi ambulansla aldırıyoruz. Yapmayın!” diyerek uyarıda bulundu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.