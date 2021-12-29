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TIMETURK / GÜNDEM / Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları düştü mü?

Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları düştü mü?

Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları düştü mü? Altına yatırım yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki ama bugün kapalıçarşıda altın fiyatları ne durumda? Gram alttın, çeyrek altın, tam ve 22 ayar altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

12 Dakika Önce
2021-12-29 10:22:11
Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları düştü mü?

Altın fiyatları bugün yükseldi mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları düştü mü? Altına yatırım yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki ama bugün kapalıçarşıda altın fiyatları ne durumda? Gram alttın, çeyrek altın, tam ve 22 ayar altın fiyatlarındaki son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün yükseldi mi?

Altın dünkü fiyatlarına göre 1 TL'lik fiyat artışı gördü. Geçtiğimiz haftalarda 1023 liraya kadar yükselen gram altının bugünkü işlem fiyatı 701 TL oldu.

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları düştü mü?

Gram altın

  • Alış fiyatı: 701,42
  • Satış fiyatı: 701,52

22 ayar bilezik gramı

  • Alış fiyatı: 642,97
  • Satış fiyatı: 661,10

22 ayar altın gramı

  • Alış fiyatı: 640,91
  • Satış fiyatı: 671,79

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 2.271,00
  • Satış fiyatı: 2.374,00

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 4.553,00
  • Satış fiyatı: 4.726,00

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.136,00
  • Satış fiyatı: 1.185,00

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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