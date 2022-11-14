Altılı masadan ortak ''İstiklal Caddesi'' açıklaması

Yuvarlak masa etrafında tekrar bir araya gelen 6 partiden İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin ortak açıklama geldi.

Altılı masayı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Altı partinin başkanları tarafından yapılan açıklamada "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz.

Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız."