Altılı masadan ‘ortak aday’ ve ‘B planı’ çıkışı!

Altılı masa ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda değerlendirmemeler yapan DEVA lideri Babacan, 'Ortak aday belirlenmesi bizim açımızdan ideal olan. Ancak bu olmazsa bir B planı elbette olacaktır. Kıl payı bir fark yerine ilk turda farklı bir şekilde seçimi kazanmak önemli' dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bugünkü köşesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaptığı konuşmayı aktardı. Altılı masa ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda değerlendirmemeler yapan Babacan, “Topluma isimler soruyorlar. Kim başarılı olur araştırılıyor. Adaylarla ilgili kanaatler süreç içinde değişebiliyor. Ortak aday belirlenmesi bizim açımızdan ideal olan. Ancak bu olmazsa bir B planı elbette olacaktır” ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Dün yapılan Altılı Masa toplantısına da değinen Babacan, parlamenter sistem çalışmasının tamamlandığını, yasa ve Anayasa maddelerinin hazırlandığını, seçim güvenliği komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü, Göç İstişare Komisyonu'nun kurulduğunu, Ekonomik Sosyal Konsey'in canlandırılması, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı gibi konularda çalışan komisyonun da ekonomi alanındaki üç temel maddede hızlıca uzlaşma metni oluşturduğunu anımsattı.

Sırada geçiş sürecinin yol haritası ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olduğunu anımsatan Babacan, “Parlamenter sisteme geçilinceye dek nasıl bir yol izlenecek, yolu belirleyeceğiz” diye konuştu. Eylülde seçim kararı alınırsa hızlı bir süreç işletilerek Cumhurbaşkanı adayının açıklanabileceğini vurgulayan Babacan ayrıca şu mesajları verdi:

ORTAK ADAY FAKAT B PLANI DA VAR

Cumhurbaşkanlığı adaylarıyla ilgili kamuoyunda sağlıklı bir süreç işliyor. Topluma isimler soruyorlar. Kim başarılı olur araştırılıyor. Adaylarla ilgili kanaatler süreç içinde değişebiliyor. Ortak aday belirlenmesi bizim açımızdan ideal olan. Ancak bu olmazsa bir B planı elbette olacaktır. Kıl payı bir fark yerine ilk turda farklı bir şekilde seçimi kazanmak önemli. Açık fark olmalı ki rahat edelim.

ADAY 6'LI MASANIN İRADESİNİ DİKKATE ALMALI

Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini sürecin sonuna doğru yol haritasını belirledikten sonra ele alalım diyoruz. Ortak aday konusunda UZLAŞAMAMA ihtimali var ama altı partinin niyeti UZLAŞMAdan yana. Olmazsa da her şeyin sonu değil. Biz ortak adayın olmasını önemsiyoruz. Cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce belirlenen yol haritasına uymasını, partilerin iradelerini dikkat almasını istiyoruz. Sadece parlamenter sistem değil, yol haritasının belirlenmesini de önemli görüyoruz. Aday altı lider dışında biri olursa ve yol haritası konusunda mutabık olursa daha iyi olur. Parlamenter sistemin ruhunu hemen hayata geçirelim ama 2023'te seçilen Cumhurbaşkanı ile parlamentonun 5 yıl görev yapabilmesini istiyoruz. .