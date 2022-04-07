Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü yazısında 'Altılı Masa'nın küçük ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Adnan Oktar arasındaki şaşırtan ilişkiler yumağını anlatıyor.

Fuat Uğur'un bugün Türkiye Gazetesi'inde yayımlanan, 'Altılı Masa'nın küçük ortağı'ndan şaşırtan ilişkiler:DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın icra problemi ve Adnan Oktar'ın verdiği “el” başlıklı yazısı şöyle:

Biz aslında Altılı Masa her toplandığında İP Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde odaklanıyoruz ama o masada küçük ortaklar da var. Onlardan biri Demokrat Parti. Genel Başkanı da Gültekin Uysal. Adını bilen çok azdır. Zaten mizahı da yapılıyor, Altılı Masa'da alınan her kararı başını sallayarak onayladığı şeklinde...

Benim de kendisiyle ve partisiyle ilgili bir yazı yazacağım yoktu aslına bakarsanız. Tabii şimdi anlatacağım dosya önüme gelene kadar.

Dostlarım önceki gün Adnan Oktar ve örgütünün dava dosyasından birtakım bölümleri ve bilgi notlarını gönderdiklerinde “Küçük Ortağa bak sen!” demekten kendimi alamadım. Çünkü Adnan Oktar'a ve grubuna yönelik olarak 2018 yılında yapılan büyük operasyonda Oktar'ın malikânesinde bulunan ve dava dosyasına giren dijital belgelerde, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Adnan Oktar arasında şaşırtan ilişkiler gün yüzüne çıkıyor. Üstelik içinde para alışverişleri, yargıdaki bir davayı para karşılığı hallettirme işlemleri dâhil ne isterseniz var.

PARTİ BİNASINI HACİZDEN KURTARACAK KİŞİYİ BULUYOR; ADNAN OKTAR

Oktar'ın evinde bulunan bilgi notlarından anlaşıldığına göre, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Ankara'daki Genel Merkez binası ile ilgili hukuki bir sorun yaşıyor. Sorun, önceki Genel Başkan Namık Kemal Zeybek zamanında partiyi borç altına sokan hatalı işlemler yapılması ve binaya sürekli icra gelmesi. Bu nedenle parti binasının 2017 yılının mart ayında satılma zorunluluğu ortaya çıkmış. Gültekin Uysal bunun üzerine Doğru Yol Partisi'nin eski yöneticilerinden, o zamanki yönetim kurulu üyesi Mehmet Göktürk'ten “Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?” diye yardım istiyor. Mehmet Göktürk de o “kurtarıcı” yı buluyor; Adnan Oktar ve örgütü.

900 BİN LİRAYA EL SIKIŞIYORLAR

Mehmet Göktürk, Adnan Oktar'ın o zamanki, şimdi tutuklu bulunan “hukuk imamları” Noyan Orcan ve Halil Müftüoğlu ile temas kurarak onları DP Genel Başkanı Uysal ile görüştürüyor. Görüşme sonrası Noyan Orcan, Adnan Oktar'a aşağıda görüntüleri olan notları gönderip meseleyi anlatıyor.

Noyan Orcan o notlarda çözüm önerilerini ve meseleye dair yaptıklarını da aktarıyor:

“Biz dosyayı alıp inceledik. Allah'ın yardımıyla çözüm olabilecek yollar bulduk. Bu konuyu takip etmek için 1 milyon ödemelerini uzman avukatlar ve hocaların yardımcı olacağını söyledik. 900 bin olarak onay verdiler.”

Yani haczin kaldırılması, icra işleminin yargıda durdurulması karşılığında 900 bin liraya anlaşıyorlar DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile.

GÜLTEKİN UYSAL, ADNAN OKTAR'IN A9 TELEVİZYONUNDA DA BOY GÖSTERİYOR

Bu görüşmeden sonra hem Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal hem de Demokrat Partili Mehmet Göktürk farklı günlerde Adnan Oktar grubuna ait A9 TV'de canlı yayına çıkıyor. Canlı yayının o zamanki sunucusu ise şu anda tutuklu bulunan Hüma Babuna. Canlı yayının yapıldığı yer ise örgütün 2018 yılında polis tarafından basılan evi.

Ancak görüşme trafiği bununla sınırlı kalmıyor ve örgüt üyelerinin samimi ilişki kurdukları Gültekin Uysal'a kanları kaynıyor ve kendisini Adnan Oktar'a götürmek istiyorlar. Bu taleplerini de Oktar'a aşağıdaki notla iletiyorlar:

“Uygun görürseniz önümüzdeki hafta size getirebilir miyiz? Çok genç, yönlendirilmeye açık, temiz görünen birisi. Eymen ve İbrahim de tanıştı.”

ADNAN OKTAR'A ZİYARET

Çünkü onlarla temas sağlayan parti yöneticisi Mehmet Göktürk, Partinin Genel Başkanı Gültekin Uysal'a “Noyan ve İbrahim benim kardeşim. Sana yardımcı olurlar. Ama Adnan Bey yardımcı olun derse 100 katı enerji ile yardımcı olurlar” dediği için gerçekleştirilecektir bu ziyaret.

Bundan sonrası bizim için karanlık. Gültekin Uysal Adnan Oktar'ı ziyaret edip onunla görüştü mü, görüştüyse kaç kez bu birliktelik gerçekleşti bilmiyoruz. Ama sonuçta "Adnancılar" grubu yargıdaki sorunu o 900 bin liracık karşılığında çözüyorlar.

Ama tabii sık sık FETÖ'yü kollayan yayınlar yaptığı iddiasıyla hedef tahtasına oturtulan Yeni Asya grubunun lideri Mehmet Kutlular ile bir araya gelen Gültekin Uysal'ın ilişkiler yumağının daha fazla görünmeye kısmı var mıdır diye de insan merak etmiyor değil. .