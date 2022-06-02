'Altılı Masa'nın adayı ile ilgili dikkat çeken iddia

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Alınan bilgilere göre kulislerde, altılı masa dışında bir ismin aday olup kazandığı senaryosu konuşuldu.

Seçimlere adım adım yaklaşırken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz açıklanmadı. Adaylığa ilişkin birçok ismin adı geçerken, kulislerden yeni bir iddia geldi. Alınan bilgilere göre cumhurbaşkanı adayının altılı masa dışından bir isim olması ve kazanması durumunda genel başkanlar onu yönetecek bir konsey oluşturacak. İddiaya göre Kılıçdaroğlu aday olur ve kazanırsa da altılı masadan iki isim yardımcısı olacak. İşte kulislerdeki yeni iddia...

KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Ankara kulislerinde 6'lı masada belirlenmiş bir adayın olmamasına rağmen, koltuk paylaşımı için yapılan planlar konuşuluyor. İddiaya göre CHP'nin masada belirleyici aktör olacağı ifade edilirken, aday noktasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi son zamanlarda ön plana çıkıyor.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu'nun aday olması ve seçimi kazanması durumunda, 1'inci cumhurbaşkanı yardımcısının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olacağı iddia ediliyor. 2'nci yardımcının ise masada yaşı en büyük olan Temel Karamollaoğlu'nun olacağı konuşuluyor.

KAZANAN ADAYI YÖNETECEK KONSEY

CHP liderinin aday olmaması ve masadaki genel başkanlar dışında bir ismin aday olması durumunda ise seçilecek adayın 6'lı masadaki genel başkanlar tarafından yönetileceği iddia ediliyor. Bakanlıkların ise oy oranına göre paylaşılacağı ifade ediliyor. CHP'nin en çok bakanlığa sahip olacağı, ardından da İYİ Parti'nin geleceği belirtiliyor. Geriye kalan partilerin genel başkanlarına ise kabinede koltuk verileceği iddia ediliyor.

Kaynak: mynet.com .