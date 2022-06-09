Altılı masa ile ilgili İlhan Kesici iddiası!

AREA Araştırma başkanı Murat Karan, “Altılı masa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarsa, ortak adaylık konusunda uzlaşacakları isim CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici olur” dedi.

Korkusuz yazarı Ahmet Takan'a konuşan AREA Araştırma başkanı Murat Karan, “İlhan Kesici'nin dezavantajı; yaşı ileri olması, 40 yaş altı seçmen tanımıyor. Bir aylık kamuoyu çalışmasıyla hallolacak şey. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında tüm ayarlarını bozacak tek isim; Eğitimi, kariyeri, zekası, nüktedanlığı… Erdoğan'ı karşılıklı mücadelede yener. İlhan Kesici'ye takacakları kulp yok. Kesici'nin karşıtı olacak seçmen bloku yok. Bagajı en az aday. Muhalefet aday ararken en çok taraftarı olan isim değil en az karşıtı olan isim aramalı. Memleketin yüzde 60'ı sistem değişsin bunlar gitsin diyor. Yüzde 60'ı konsolide edecek aday lazım. Ortak paydası en çok olan isim; İlhan Kesici” ifadelerini kullandı.

Karan görüşünün gerekçesini de şöyle açıkladı:

“Muhalefet bloğu sırasıyla Atatürkçü seküler, Milliyetçi seküler, Muhalif muhafazakar dindarlar, Muhalif Kürt seçmenden oluşuyor. Bu blok artık seçmenin yüzde 60/65'i. Hepsinin üzerinde uzlaşacağı, oy verirken çokta rahatsız olmayacağı sonrasında ise ehil bir isme oy verdim diye rahat edeceği bir isim lazım. Bu ismi ararken birinci öncelik en çok taraftarı olan değil en az karşıtı olan kişiyi tespit etmek olmalı. Hatırlayın… İstanbul Büyükşehir adaylığı ilan edildiğinde İmamoğlu'nu kim tanıyordu?. Rakibinin bagajı çok olduğundan (Binali Yıldırım) seçmen, bagajı olmayan az tanınan İmamoğlu'na yöneldi. Ekonomi bilen, dış politika bilen, geleceğe dönük siyasi hırsı olmayan, toplumsal barışı sağlayacak nüktedan bir isme ihtiyacımız var.” .