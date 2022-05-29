'Altılı Masa'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan kaçacak' videosuna itiraz! 'İnandırıcı değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Bir kaçışın anatomisi' videosu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Erdoğan'ın dava açtığı videoya muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masadan da itiraz geldi. Muhafazakar partilerden bir temsilci, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının inandırıcı olmadığını dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde "Bir kaçışın anatomisi" adlı video yayınlayarak vakıflara para aktarıldığını iddia etmişti. Bu iddiaya vakıflardan ve hükümet cephesinden sert tepki gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da videoyla ilgili 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

"SEÇMENİN, ERDOĞAN İLE GÖNÜL BAĞINI GÖRMÜYORLAR"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun iddiasına iktidar cephesinden sert yanıtlar verilirken 6'lı masadaki muhafazakar partilerden de itirazlar geldi.

CHP'li yöneticilerin AK Parti seçmeninin Erdoğan ile kurduğu duygu bağını anlayamadığını söyleyen muhafazakar partilerden bir temsilci, "AK Parti seçmeninin Erdoğan ile gönül bağını görmüyorlar. Ne olursa olsun başörtüsü sorununu çözmüş, onları değerli yapmış. Doğru olmasa da evine giren yardımın onun sayesinde olduğunu düşünüyor" görüşünü savundu.

"İDDİASI İNANDIRICI DEĞİL"

İsmini açıklamak istemeyen kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: "O seçmen için 'aile kaçacak' demek inandırıcı da değil. Kararsız seçmen yeniden partisine döner. Bu bakış AK Parti oylarını konsolide eder. Üzerine konuşulacak devasa yolsuzluklar var. Onları dile getirmek gerek."

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