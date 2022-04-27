'Altılı Masa'da kafalar karışık!

Altı muhalefet partisi genel başkanı, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nde, 'Millet İttifakı’na katılımdan çok, seçim birlikteliği' üzerinde duruluyor.

Balgat Zirvesi'nde dördüncü kez bir araya gelen altı muhalefet liderinin, “iktidar değişikliği için her formülü masaya yatırdığına” işaret ediliyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; liderler geçen pazar günü Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Uysal'ın ev sahipliğindeki Balgat Zirvesi'nde buluştu. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nde, “Millet İttifakı'na katılımdan çok, seçim birlikteliği” konuşuluyor.

‘ADI BİRLİKTELİK'

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve DP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın “2018'de sona erdiği” ifade edilirken ancak bu partilerin “güçlendirimiş parlamenter sistem önerisi için yeniden bir masaya oturduğu, bunun adının da ittifak değil, birliktelik olduğu” vurgulanıyor. Genel başkanların da toplantıda yaptıkları değerlendirmelerde, “bu ittifakın 2023 seçimlerinde devam edip etmeyeceğini masaya yatırdığı ve farklı alternatifler üzerinde durulduğu” ifade ediliyor. Muhalefetin, Cumhur İttifakı'ndan sayıca daha fazla milletvekilini parlamentoya katmak istediğine dikkat çekilirken bu alternatifler kapsamında da DEVA ve Gelecek partilerinin “ittifak içinde yer almamasının gündeme geldiği” ileri sürülüyor.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun da “ayrı bir ittifak çatısı altında olmaktan yana tavır izlediği” kaydediliyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın da geçen günlerde Millet İttifakı'na ilişkin söylediği “Biz henüz ittifakta değiliz” sözleri anımsatılıyor.

HEDEF AK PARTİ SEÇMENİ

Liderlerin masada, yüzde 15 civarında olduğu ifade edilen, daha önce AK Parti'ye oy vermiş ancak “yeni bir çıkış yolu arayan seçmenin isteklerini” de masaya yatırdığı belirtiliyor. AKP'nin milliyetçi - muhafazakâr seçmeninin oy tercihinde “DEVA, Gelecek ve SP'den oluşan bir ittifakın daha belirleyici olacağı” ileri sürülüyor. Bu durumda bir yanda “AKP ve MHP'nin seçmen kitlesini hedefleyen” DEVA, Gelecek ve SP ittifakı olması durumunda diğer yanda da merkez sağ ve sol seçmeni hedefleyen CHP, İYİ Parti ve DP ittifakının olabileceği kaydediliyor. .