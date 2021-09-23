Altaylı uyardı: Bu CHP, Erdoğan'a bir seçim daha kazandırabilir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında ana muhalefet partisini eleştirerek uyarılarda bulundu. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını ele alarak CHP'nin Erdoğan'a seçim kazandırabileceğini söyledi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında CHP'yi eleştirerek, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Altaylı, “Bugün ülkede yaşanan bunca sıkıntıya rağmen AK Parti hala öyle ya da böyle 1. parti ise muhalefette sorun var demektir. Ve bu sorun geçici bir soruna da benzemiyor. AK Parti'nin tüm yanlışlarına ve anketlerde giderek aşağıya doğru seyretmesine rağmen bu muhalefet, özellikle de bu ana muhalefet AK Parti'nin genel başkanına bir seçim daha kazandırabilir.” diye yazdı.

Fatih Altaylı, “İlk turda Akşener Kılıçdaroğlu'nu geçer” başlıklı yazısında, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Erdoğan'ın ilk turda seçilebileceğini belirtti.

İMRALIDAKİ ANAHTARI KİM KULLANIR

TAHMİN EDİN BAKALIM

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, “Erken bir seçimde AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilir. Hem de muhtemelen ilk turda. Yok eğer Kılıçdaroğlu çıkınca Meral Akşener de aday olursa… O zaman seçim muhtemelen ikinci tura kalır ve ikinci turda Erdoğan ile Akşener karşı karşıya gelir. Böyle bir durumda HDP kilidi açar. İmralı'daki anahtarı da kim kullanır tahmin edin bakalım.” dedi.

Fatih Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Ne zaman muhalefeti eleştirsem, muhalefetin trollerinden sürekli işittiğim bir cümle var: Muhalefeti eleştirmek iş değil, sıkıysa iktidarı eleştir.

Vallahi bende sıkı, hatta sizden daha sıkı ama bu trollerin anlamadığı şey şu.

Türkiye'de doğru düzgünü bırak, doğru düzgüne yakın bir muhalefet olsaydı AK Parti bu kadar uzun süre iktidarda kalamazdı.

Bugün ülkede yaşanan bunca sıkıntıya rağmen AK Parti hala öyle ya da böyle 1. parti ise muhalefette sorun var demektir.

Ve bu sorun geçici bir soruna da benzemiyor.

AK Parti'nin tüm yanlışlarına ve anketlerde giderek aşağıya doğru seyretmesine rağmen bu muhalefet, özellikle de bu ana muhalefet AK Parti'nin genel başkanına bir seçim daha kazandırabilir.

En azından bunun için çaba gösterebilir.

Bunu niye yazıyorum biliyor musunuz!

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sanki giderek ciddiye biniyormuş gibi geliyor.

Açık söyleyeyim ben başlangıçta Kemal Bey'in “Aday olabilirim, niye olmayayım” sözlerini hep bir siyasi manevra, bir siyasi kamuflaj olarak görüyordum.

Aday olacağı falan yoktu ama gerçek adayı ya da olası adayları korumak, erken yıpratmamak için kendini kalkan yapıyor, biraz da iktidarla ve destekçileri ile dalga geçiyor diye düşünüyordum.

Makul olan, akılcı olan buydu.

Ancak CHP kanadından son günlerde gelen bilgiler durumun hiç de öyle olmadığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son derece ciddi bir biçimde aday olmaya hazırlandığı yolunda.

Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki yakın “yalaka” çevresinin “Belediye başkanlarından birini gösterirseniz ve seçilirse o yetkileri alır ve parlamenter sisteme dönmek istemeyebilir. Oysa siz seçilirseniz parlamenter sisteme dönüş çok hızlı olur” sözleri ve özellikle de araştırmacı Bekir Ağırdır'ın “Seçilme ihtimaliniz yüksek” telkinleri üzerine ciddi ciddi aday olmayı düşünüyormuş.

Eğer böyle bir şey gerçekleşir ve Kılıçdaroğlu kendi adaylığı konusunda ittifak partilerini de ikna ederse olacak olan şudur.

Erken bir seçimde AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilir. Hem de muhtemelen ilk turda.

Yok eğer Kılıçdaroğlu çıkınca Meral Akşener de aday olursa...

O zaman seçim muhtemelen ikinci tura kalır ve ikinci turda Erdoğan ile Akşener karşı karşıya gelir.

Böyle bir durumda HDP kilidi açar.

İmralı'daki anahtarı da kim kullanır tahmin edin bakalım.





Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.