Altaylı: ‘Suriyelileri göndermek için 50 milyar Euro gerekli’

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkişye’den sınır dışlı edilen Suriyeli bir sığınmacının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurusu sonucunu paylaşarak Suriyeli sığınmacıların gönderilmesi için 50 milyar Euro gerektiğini ileri sürdü

Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde paylaştığı yeni bir gelişmeden hareketle ‘Suriyeliler' tartışmasına 'bütçe' boyutu ekledi. Suriyeliler ile ilgili yeni bir yazısı paylaşılan Altaylı, bu sefer “AİHM "Yollayamazsınız" dedi, sevindiniz mi!” başlığını kullandı.

Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm;

“Türkiye'ye kaçan ve oturma izni alan bir Suriyeli, bir süre önce bir suça karıştığı gerekçesiyle Türkiye tarafından sınır dışı edildi.

Suriyeli göçmen hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.

Ve AİHM kararı Suriyeli göçmenin lehine çıktı. AİHM Türkiye'yi “Oturma izni verdiği birini sınır dışı ederek hukuku çiğnediği” gerekçesi ile suçlu buldu ve 12 bin 500 Avro tazminat ve masraf ödemesine karar verdi.

Bir Suriyeli için. 12.500 Avro. Varın siz hesaplayın 4 milyon Suriyeliyi istekleri dışında ülkelerine göndermeye kalkışırsak bu iş bize kaç malolacak. Ben söyleyeyim. Tam tamına 50 milyar Avro.”