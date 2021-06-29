Altaylı: Deniz Baykal ve kerimesi adına utanıyorum; ayakları pisliğin içinde bas bas bağırıyorlar

Halk TV’nin satışıyla ilgili tartışmaya gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu. “Bu kanalı kaça sattınız, gelen parayı ne yaptınız! Partiye mi verdiniz, yoksa aile servetine mi eklediniz!” diyen Altaylı” Deniz Baykal ve kerimesi adına utanıyorum; Fransız horozu misali ayakları pisliğin içinde bas bas bağırıyorlar” ifadesini kullandı.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, gazeteci Uğur Dündar ile eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal arasındaki tartışmaya değindiği bugünkü yazısında, Deniz Baykal'ın Halk TV yönetimine kızı Aslı Baykal'ı getirdiği zaman sormak isteyip de sormadığı soruları sıraladı. Altaylı, “'Yahu Fatih, zaten berbat bir herif olarak görülüyorsun. Şimdi bir de ölümden dönmüş hasta adama bunları sorma. Memlekette tek rezalet bu mu kaldı!' demiş yazmamıştım. Ama gördüğüm kadarı ile Baykalgillerde böyle bir durumdan rahatsız olacak hal yokmuş. Tam aksine Fransız horozu misali ayakları pisliğin içinde bas bas bağırıyorlar. İşi uçak bileti ucuzluğuna kadar indirdiler” diye yazdı.

“Madem öyle, o zaman biz de içimizde kalan bu soruları soralım. Hatta sonrası için bir de ekleme yaparak 10. soruyu da yöneltelim” diyen Altaylı, “Bu kanalı sattınız. Kaça sattınız, gelen parayı ne yaptınız! Partiye mi verdiniz, yoksa aile servetine mi eklediniz!” sorusunu yöneltti.

"Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile gazeteci Uğur Dündar arasındaki atışmayı izliyorum. İzledikçe de Türkiye'de yıllarca bir sol partinin liderliğini değilse de en azından genel başkanlığını yapmış Deniz Baykal ve kerimesi adına üzülüyorum diyemeyeceğim ama utanıyorum" diyen Altaylı bugünkü yazısının devamında da konuya ilişkin olarak şunları yazdı:

"Tartışmanın nedeni Halk TV. Bir dönem Deniz Baykal'a ait olan, daha sonra yönetimine Deniz Baykal'ın kızı Prof. Aslı Baykal'ı getirdiği televizyon kanalı. Deniz Baykal'ın kanalın başına kızını getirmesinden sonra aklıma şu sorular gelmişti:

1 Deniz Bey, bu kanalın sahibi kim?

2 Halk TV Deniz Baykal'ın şahsi malı mı?

3 Şahsi malınız ise bu kanalı hangi para ile, sermayeyi nereden bularak kurdunuz?

4 Yok eğer partiye ait ama yasa gereği partiye ait olamadığı için yediemin olarak sizin yönetiminizde görünen bir kanal ise hangi hakla kızınızı buranın başına atadınız?

5 Mikrobiyoloji profesörü olan kızınızın hangi medya yöneticiliği vasfına sahip olduğunu söyler misiniz?

6 Siz Deniz Baykal'ın kızı Sayın Aslı Baykal, bunca akademik unvanınız varken, buram buram haksızlık ve nepotizm kokan bu görevi nasıl kabul ettiniz? Hiç sıkılmadınız mı!

7 Deniz Bey, bir siyasetçi olarak böyle bir televizyonun üzerine oturduğunuz zaman Melih Gökçek'ten hiçbir farkınız kalmadığını göremeyecek kadar kör mü oldunuz!

8 Aslı Baykal Hanım, aynaya baktığınız zaman Osman Gökçek'i görüyor musunuz?

Ancak sormamıştım. “Yahu Fatih, zaten berbat bir herif olarak görülüyorsun. Şimdi bir de ölümden dönmüş hasta adama bunları sorma. Memlekette tek rezalet bu mu kaldı!” demiş yazmamıştım. Ama gördüğüm kadarı ile Baykalgillerde böyle bir durumdan rahatsız olacak hal yokmuş. Tam aksine Fransız horozu misali ayakları pisliğin içinde bas bas bağırıyorlar. İşi uçak bileti ucuzluğuna kadar indirdiler. Madem öyle, o zaman biz de içimizde kalan bu soruları soralım. Hatta sonrası için bir de ekleme yaparak 10. soruyu da yöneltelim:

“Bu kanalı sattınız. Kaça sattınız, gelen parayı ne yaptınız! Partiye mi verdiniz, yoksa aile servetine mi eklediniz!”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.