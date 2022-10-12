Altaylı'dan taksicilere veryansın: 'Sarı eşkıyalar'

İstanbul'daki taksi sorununa değinen Fatih Altaylı, 'biri şu soruna Allah aşkına el atsın' dedi

Taksici şikayetleri gün geçmiyor ki gündeme yansımasın... Başta 'turist dolandırıcılığı' olmak üzere bir çok olayla gündeme geken taksicilerle ilgili yazı kaleme alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, taksicileri 'sarı eşkıya' şeklinde nitelendirdi...

Altaylı'nın o yazısı;

Birisi şu İstanbul'daki taksi sorununa Allah aşkına el atsın.

Artık İstanbul'da pek az taksi, bolca sarı eşkıya var.

Özellikle de kentin merkezinde.

Bunların Türk müşteri ile pek alakaları yok.

Hepsi turist peşinde.

Genelde Taksim, Laleli, Mecidiyeköy Cevahir alışveriş merkezi gibi özellikle Arap turistlerin yoğun olduğu bölgelerde konuşlanıyorlar.

İşleri turist dolandırmak.

Taksim'de bizim gazetenin önünde her gün kavga var.

50 liralık yol için 100 dolar istiyorlar.

Olay çıkıyor.

Bu taksiler çift çift geziyorlar ve olay çıktığında turistin etrafını sarıp, argo tabir ile boğuntuya getiriyorlar. Turist canını kurtarmak için parayı vermek zorunda kalıyor.

Bu taksileri yolda görürseniz asla durmuyorlar.

Bir an önce yeniden karargah haline getirdikleri yukarıda saydığım bölgelere ulaşıp, yeni bir turisti söğüşlemek için hızla yerlerine dönüyorlar.

Türk vatandaşları ile tek alakaları, yolda bir Türk sürücü ile sorun yaşarlarsa onu kadın erkek demeden dövmekten ibaret.

Bunlara doğru düzgün bir denetim falan da yok.

Benim saydığım yerlerde konuşlandıklarını da herkes biliyor ama buralarda ne bir polis ne bir denetim.

Denetim olsa evrak sormaya gerek yok. Zaten tipine bakıp lisansını iptal edersin ama zaten çoğu lisanssız.

Plaka sahipleri otomobillerini İstanbul'un bildik, efendi taksicilerine değil, bu serserilere kiralamayı tercih ediyorlar çünkü daha fazla yevmiye veriyorlar.

Bu yüzden de düzgün taksici esnafı iş bulamıyor. Kiralayacak taksi plakalı otomobil bulamıyor.

Kötü şoför iyi şoförü kovuyor.

Ve AK Parti'nin kontrolündeki İBB Meclisi, bu rezaleti bir nebze olsun zapturapt altına alacak taksi projesine bir türlü izin vermiyor.

İstanbullu çileden çıkıp tehlikeye dönüşen bu duruma katlanmak zorunda bırakılıyor.

Habertürk .