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Altaylı’dan CHP’ye: Tüm bu iddialar doğru ise Baykal’ı partide tutacak mısınız?
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Altaylı’dan CHP’ye: Tüm bu iddialar doğru ise Baykal’ı partide tutacak mısınız?

CHP yönetimine seslenen Fatih Altaylı, 'Tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal’ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?Eğer doğru ise böyle bir ihaneti yapan Genel Başkanı araştırmayı, soruşturmayı düşünmüyor musunuz!' diye sordu.

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01.07.2021 12:09:34
Altaylı’dan CHP’ye: Tüm bu iddialar doğru ise Baykal’ı partide tutacak mısınız?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla tekrar gündeme gelen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la ilgili CHP yönetimine seslendi; "Tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal'ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?" diye sordu.

"Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir sualim olacak. Genel başkanlığa uçkuruna basarak kayma sonucu veda eden eski genel başkanınız Deniz Baykal'ı ahde vefa olarak bir kez daha milletvekili yaptınız. Sonrasında aynı beyefendiyi geçirdiği ağır rahatsızlık ve bıraktığı araza rağmen milletle dalga geçercesine yine milletvekili yaptınız. Çaresizlik nedeniyle size oy vermeyi sürdüren seçmeniniz tüm bunları sineye çekti. Ancak son günlerde bir suç örgütü liderinin açıklamaları sayesinde de olsa, eski genel başkanınız olan bu milletvekili hakkında çok vahim iddialar ortaya çıktı. Bunlar neredeyse laik cumhuriyete ihanet düzeyinde iddialar" diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

Siz ana muhalefet partisi. Aynı kişinin iktidar partisi ile ilgili iddialarına yönelik olarak 'Araştırılsın, soruşturulsun' diye haklı bir kıyamet koparırken kendi partinizin bir milletvekili ile ilgili bu iddiaları araştırmayacak mısınız! En anlamsız nedenlerle parti disiplin kurulunu çalıştırıp, parti disiplinine aykırı hareket ettiğini iddia ettiğiniz kişileri partiden atarken, eğer doğru ise böyle bir ihaneti yapan genel başkanı araştırmayı, soruşturmayı düşünmüyor musunuz! İktidardan beklediğiniz dürüstlüğü ve temizliği kendi içinizde aramayacak mısınız! Daha açık sorayım, tüm bu iddialar doğru ise Deniz Baykal'ı Atatürk'ün kurmasıyla övündüğünüz partide tutacak mısınız?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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