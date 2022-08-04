Altay Cem Meriç kimdir? Altay Cem Meriç kitabı ne anlatıyor?

En çok satan kitaplar arasında yer alan “Peygamberliğin İspatı” adlı kitabın yazarı Dr. Altay Cem Meriç kimdir? Altay Cem Meriç mesleği nedir? İşte detaylar…

YouTube'de yayınladığı videolarıyla bilinen Dr. Altay Cem Meriç, son zamanda çıkardığı “Peygamberliğin İspatı” kitabıyla da çok konuşuldu. Kitap satış mecralarında en çok satılan kitaplar arasında yer alan kitabın yazarı Altay Cem Meriç'in hayatı merak ediliyor. Altay Cem Meriç kimdir?

Tıp doktoru olan Altay Cem Meriç, öncesinde ateist iken sonradan Müslüman olarak kendisini İslami ilimler noktasında da geliştirerek video içerikleri üretiyordu. “Neden Müslüman oldum?” isimli video içeriği ile tanınmaya başlayan Meriç, kitap tahlilleri ve birçok ilmi konularda içerikler üretti.

Ateist iken Müslüman olmasıyla ve dini konulardaki videolarıyla dikkat çeken Altay Cem Meriç'i takip edenler arasında Meriç'in içerikleri nedeniyle Müslüman olan birçok kişi var.

İnsan Yayınları'ndan çıkan “Peygamberliğin İspatı” isimli kitabı da kitap satış sitelerinde çok satarak Altay Cem Meriç ismi gündeme geldi.

“Peygamberliğin İspatı” ne anlatıyor?

Dr. Altay Cem Meriç tarafından kaleme alınan “Peygamberliği İspatı” adlı kitabın tanıtım yazısı şöyledir:

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir haberle geldi: “Cebrail benimle görüşüyor ve Allah'tan vahiy getiriyor.” dedi. Bu kitap bu “haber”in değerlendirmesini yapmaktadır.

Kendine ait bir metodu olan bu eserde sadece deliller ortaya atıp bırakılmamaktadır. Bir gayrımüslimden gelebilecek muhtemel itirazlar kitap boyunca yazar tarafından kendisine yöneltilmiş ve cevaplandırılmıştır. Deyim yerindeyse “kapalı devre” bir nübüvvet ispatı yöntemi aktarılmıştır.

Bu “haber kurgusu” dışında daha önce işaret edilmeyen bazı mucize iddiaları temellendirilmiştir.

Yazar haber kaynağı olarak kullanacağı Kur'an'ın tahrif edilmediğini ispat etmektedir. Ayrıca İslam tarihi verilerinin güvenilirliğinin gayrımüslim bir okuyucuya anlatılmasının zor olması sebebiyle tarihî arka plan Müslüman olmayan yazarlardan nakillerle tasvir edilmiştir. Bu sayede gayrımüslimlerin sözleri ile Hz. Muhammed'in peygamberliği ispat edilmektedir. .