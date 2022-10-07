Alptekin Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında? Alptekin Hocaoğlu görevi ne?

BaBala TV’ye çıkan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’na Alptekin Hocaoğlu’nun ÖSO bağlantısı ile ilgili soru yöneltildi. Bu soru sonrasında Alptekin Hocaoğlu’nun hayatı merak ediliyor. Peki Alptekin Hocaoğlu kim, nereli, görevi ne? Alptekin Hocaoğlu kaç yaşında? İşte Alptekin Hocaoğlu ile ilgili detaylar...

BaBala TV'de düzenlenen Açık Mikrofon programının son konuğu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Davutoğlu'na partisinin kurucuları arasında yer alan Alptekin Hocaoğlu ile ilgili soru yöneltildi. Bu soru sonrasında Alptekin Hocaoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Peki Alptekin Hocaoğlu kimdir, nereli? Alptekin Hocaoğlu ne iş yapıyor?

Alptekin Hocaoğlu kimdir?

Alptekin Hocaoğlu, Suriye'nin Şam ilçesinde 04.07.1965 tarihinde dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul eğitimini doğduğu yer Şam'da tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Libya'da bitiren Hocaoğlu, 1985-87 yılları arasında İstanbul Siyasi İlimler Fakültesinde 2 yıl eğitim görmüştür. Daha sonrasında Alptekin Hocaoğlu, 1995 yılında İzmir 9 Eylül tıp fakültesinden mezun olmuştur.

Alptekin Hocaoğlu ne iş yapıyor?

Alptekin Hocaoğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Hocaoğlu'nun yaptığı işler araştırılıyor.

Alptekin Hocaoğlu, İstanbul Esenler İbn-İ Sina Sağlık Merkezi, Gültepe Ensar Hastanesi ve İstanbul Kardelen Tıp Merkezi Kurucu Ortağı ve Mesul Hekimi olmuştur.

Suriye ile bağlantıları güçlü olan Alptekin Hocaoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığı görevini yürütmüş ve Suriye Savaş Mağdurları Derneği Kurucu Üyesi ve Başkanlığını yapmıştır.

Hocaoğlu, 13 Aralık 2019 tarihinde Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'nde kurucu olarak yer aldı.