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Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine saldırı!

Ankara'da Alparslan Türkeş'in doğum günü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-11-28 20:40:37
Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine saldırı!

Alparslan Türkeş Vakfı, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in doğum günü nedeniyle Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde anma etkinliği düzenledi.

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Bu sırada yaklaşık 50 kişilik bir grup salona girerek henüz belirlenemeyen nedenle içeridekilere saldırdı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, grup salondaki bayraklarla etkinliğe katılanlara saldırdı. Grup saldırının ardından kaçarken, olayda 4 kişi yaralandı.

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Saldırı anı, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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