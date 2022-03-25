Alparslan Kuytul'un eşinin açıklamalarına Vatan Partisi'nden yanıt geldi

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Doğu Perinçek'in kendisine selam gönderdiğini açıkladı. Vatan Partisi'nden videolu yanıt geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı programda Adana'da üyelerinin serbest bırakılması için eylem yapan Furkan Vakfı'nı eleştirdi.

Doğu Perinçek, "Bunlar Ortaçağdan kalan gruplar. Türkiye şeyhler, müritler, dervişler ülkesi olamaz. Dolayısıyla Furkan Vakfıymış, FETÖ'ymüş, Adnan Oktarlarmış bunlar Türkiye'nin yarınlarında olmayacak." dedi.

Perinçek'in bu sözlerine Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul'dan yanıt geldi.

Semra Kuytul, "İlk defa burada açıklıyorum, sonra tekrar konuşuruz. Alparslan Hoca hapisteyken Doğu Perinçek bizde olduğunu düşündüğü bazı şartları madde madde söyleyip (4 madde) "bazı cemaatler bizim dostumuz" diyerek bana selam göndermişti.. Atasözü: Kedi ulaşamadığı ete mundar dermiş!" dedi.

Semra Kuytul'un bu paylaşımına ise Vatan Partisi'nden videolu yanıt geldi.

Vatan Partisi, Doğu Perinçek'in Ergenekon davasından tahliye edildiği akşam Silivri'de yaptığı konuşmayı paylaştı.

Paylaşılan videoda ise şu cümleler yer aldı:

1.Semra Kuytul'un bu açıklaması tamamen yalandır.

Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek, FETÖ'yle birlikte isimlerini belirterek Furkan Vakfı gibi dış bağlantılı cemaatlerin tasfiye edilmesi kararlılığını defalarca ifade etmiştir. Furkan Vakfı ve cümle tarikatlara karşı tutumumuz++

2. Ergenekon'dan çıkarken vurguladığımız gibi "Kınından çıkmış kılıç gibiyiz" cümlesinde özetlenmiştir. Bugün o cümlenin ne anlama geldiğini FETÖ de, Furkan Vakfı da anlamış olmalı. Hiçbir yalan onları kurtaramaz.

Kaynak: medyaradar.com .