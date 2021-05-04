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Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Adana’da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın eski başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

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04.05.2021 10:29:21
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı mensubu bir grubun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından vakfın eski başkanı Alparslan Kuytul'un Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kuytul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar

Kuytul'un eşi Semra Kuytul da Twitter'dan “Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız” mesajını paylaştı.

Gözaltına alınan şahısların sorguları sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan