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TIMETURK / GÜNDEM / Alparslan Kuytul'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tavsiyesi

Alparslan Kuytul'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tavsiyesi

Furkan cemaati lideri Alparslan Kuytul'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hem destek hem uyarı geldi. Kuytul, Kılıçdaroğlu'nun ''helalleşme'' çağrısını olumlu bir başlangıç olduğunu ancak devamının gelmesi gerektiğini belirtti.

2 Saat Önce
2021-12-02 10:59:00
Alparslan Kuytul'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tavsiyesi

Furkan Vakfı Başkanı İlahiyatçı-Yazar Alparslan Kuytul'un gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '' helalleşme'' çağrısı vardı. Kuytul, Kılıçdaroğlu'nun ''helalleşme'' çağrısını olumlu bir başlangıç olduğunu ancak devamının gelmesi gerektiğini belirtti

CHP'NİN GEÇMİŞTE YAPTIĞI TÜM HATALAR... Türk Telekom Reklamı

Milli Gazete'nin aktardığına göre Kuytul, Youtube hesabından ''Kemal Kılıçdaroğlu'na tavsiyemdir'' başlıklı videosunda, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının kitleler tarafından benimsenilmesi için yuvarlak cümleler değil somut örnekler ortaya koyması gerektiğini belirtti.

''CHP'nin geçmişte yaptığı tüm hataları örnekleriyle açıklayıp bunlara bir daha dönmesi gerektiğini ifade etmeli ve bir daha CHP'nin bu türlü Müslümanları üzen şeylere asla dönmeyeceğini açıklamalı'' dedi. Bu olursa sözlerinin kitleler tarafından benimsenileceğini vurguladı.

'UÇ KISIMLAR' UYARISI

Kuytul, CHP içinde başörtüsü karşıtı ve İslami kesimi sevmeyen aşırı solcu uç kısımların olduğunu belirtti. Bu kesimin Kılıçdaroğlu'nu da sevmediğini belirtti. Ve Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra atacağı adımlarda o kesimi dikkate almaması gerektiğinin altını çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Kasım Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: milligazete.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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