Alparslan Kuytul'a yeni dava

Alparslan Kuytul hakkında 2020 yılında terörle mücadele kapsamında soruşturma ve yargılamalarda görev alan savcı ve 2 hâkimi basın yoluyla deşifre edip hedef gösterdiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başka suçtan tutuklu Kuytul hakkında, kendisinin soruşturmaları ve davalarıyla da görevli savcı ve 2 hâkimi, 15 Kasım 2020'de basın yoluyla deşifre ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Alparslan Kuytul için "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama ve bu yolla hedef gösterme" suçundan 3 yargı mensubuna yönelik eylemi nedeniyle 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 15 Kasım 2020'de ve 14 dakika 6 saniyelik bir video paylaşarak, bir terör savcısı ile bir sulh ceza mahkemesi hakimi ve bir de ağır ceza mahkemesi hakimini deşifre ettiği belirtildi.

Paylaşımın, terörle mücadele kapsamında görev yapan kamu personelinin kimliklerinin açıklanmasının, kendilerinin ve ailelerinin yaşam ve vücut bütünlüklerini tehlikeye sokmak suretiyle terörle mücadelenin zaafa uğramasına sebebiyet verme riskini doğurduğu anlatılan iddianamede, "Terörle mücadelede görev yapan personelin kendilerinin ve ailelerinin yaşam ve vücut bütünlüklerinin yanında, dolaylı olarak da olsa devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunmasının da kabul edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda terörle mücadelede görev yapan personelin kimliklerini kural olarak basın ve yayın faaliyetlerinin konusunu teşkil etmemesi gerektiği ifade edilebilir." denildi.

ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNCE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. Maddesi'nin, "İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" şeklindeki hükmüne yer verilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Alparslan Kuytul'a ait hesaplardan, üçüncü kişilere açık herkesçe görülebilecek şekilde yayınlanan video ile sanığın konuşma tarihinde veya öncesinde terörle mücadelede görev almış hakim ve savcıların hüviyetlerini ve görevlerini açıklayıp yayınlayarak deşifre ettiği, bu şekilde üzerine atılı 'terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama ve bu yolla hedef gösterme' suçunu birden fazla kişiye karşı işlediği anlaşıldığından zincirleme suç hükümlerince cezalandırılması talep olunur."

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık Kuytul'un yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Alparslan Kuytul, Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 Mayıs'ta tutuklanmıştı.