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'Alo, Büşra sakin ol... kaza geçirdim'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR’ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Berk Aktaşçay telefonla eşini arayarak “Alo Büşra sakin ol, kaza geçirdim. Toplanın İnegöl Devlet Hastanesine gelin.” dedi.

2 Gün Önce
2022-08-26 11:59:16
'Alo, Büşra sakin ol... kaza geçirdim'

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan, Berk Aktaşçay yönetimindeki 16 AVY 919 plakalı otomobil, iddiaya göre bir TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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Yoldan çıkan araç bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler Aktaşçay'ın yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

“ALO BÜŞRA SAKİN OL, KAZA GEÇİRDİM”

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İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Berk Aktaşçay'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Sedye ile ambulansa taşınan Aktaşçay bu sırada cep telefonu ile eşini arayarak “Alo Büşra sakin ol, kaza geçirdim. Toplanın İnegöl Devlet Hastanesine gelin. Oraya götürüyorlar." dedi.

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İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaşçay burada tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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