Almanya havalimanlarına sözleşmeli 150 Türk işçi alınıyor

Almanya Havacılık Yer Hizmetleri İşverenler Birliği (ABL) Başkanı Thomas Richter, Türkiye'den 150 işçinin alınacağını; bir kısmının hafta sonu, diğerlerinin ise önümüzdeki hafta işe başlayacağını belirtti. Sözleşme 6 Kasım'a kadar olacak ve uzatılmayacak.

Almanya Havacılık Yer Hizmetleri İşverenler Birliği (ABL) Başkanı Thomas Richter, Anadolu Ajansı'na açıklamalar yaptı. Richter, Türkiye'den ülkeye 150 işçinin geleceğini; bir kısmının hafta sonu, diğer bölümünün ise önümüzdeki hafta işe başlayacağını belirtti. Almanya'ya havalimanlarında çalışmak üzere Türkiye'den 150 işçi gidecek. 30 kişi Nürnberg, 120 kişi ise Münih havalimanında çalışacak.

Almanya'ya giden Türk işçiler, bagaj taşıma bölümünde çalışacak. Richter'in açıklamalarına göre, işçiler ile 6 Kasım'a kadar sözleşme yapılacak ve bu sözleşme uzatılamayacak. Richter, sözleşmelerin uzatılmasının siyasi olarak da istenmediğinin altını çizdi.

Richter, Türkiye'den maksimum 2 bin kişinin gelmesinin öngörüldüğünü, sonrasında bu rakamın sırasıyla bin 300 ve 900'e gerilediğini kaydetti.

Almanya'da yaz tatilinin başlamasının ardından birçok havalimanında personel eksikliği yaşanmıştı. Birçok uçak seferi iptal edilmiş veya rötar yapmıştı. .