Almanya'dan Osman Kavala’ya insan hakları ödülü

Almanya’nın önemli konser salonlarından Düsseldorf Tonhalle’nin 2022 yılı İnsan Hakları Ödülü, Gezi Davası'ndan yargılanan ve tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’ya verildi. Ödülü Osman Kavala adına Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Cem Özdemir aldı.

Alman Düsseldorf Senfoni Orkestrası'nın Şefi Adam Fischer tarafından 2016 yılından bu yana verilen Tonhalle İnsan Hakları Ödülü'ne, bu yıl Gezi Davası'ndan yargılanan Osman Kavala layık görüldü.

Cumartesi akşamı gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını Düsseldorf Belediye Başkanı Stephan Keller yaptı.

Ödülün mimarı şef Adam Fischer de konuşmasında, Osman Kavala'nın bin 600 gündür tutuklu olduğuna dikkat çekti ve kendisini yakında bu konser salonunda ağırlama umudunu dile getirdi.

Osman Kavala adına, Adam Fischer'in elinden ödülü alan Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Cem Özdemir, salonu dolduran yaklaşık bin kişiye Kavala'nın mesajını okudu.

Kavala mesajında, "Düsseldorf Tonhalle'in İnsan Hakları Ödülü bana büyük onur verdi. Bu ödülün mimarı Adam Fischer'in, bana ve Anadolu Kültür'de birlikte çalıştığımız arkadaşlara kılavuzluk eden hümanizm ve demokrasi değerlerini en iyi biçimde yansıtan müziğiyle vicdanının sesini harmonize eden istisnai bir sanatçı olması, bu ödülü benim için çok değerli bir hale getiriyor. Maalesef birkaç yıldır ülkemde ve yurt dışında bulunan sanat-kültür insanlarıyla birlikte projeler gerçekleştirmenin verdiği mutluluktan mahrum kaldım. Ancak eminim çok yakında demokrasinin ve hukukun temel ilkelerine riayet edilen, insan hayatına, insan haklarına ve özgürlüklere, farklılıklara değer verilen bir ülkeye kavuşmamız mümkün olacak. Bu akşamki etkinlik ve konserin şahsıma verdiği onur yanında, insanlık için de bir çağrı olacağına inanıyorum" dedi.

Ödül töreninin ardından Düsseldorf Senfoni Orkestrası, Şef Adam Fischer'in yönetiminde Städtischer Musikverein Korosu ve solistler Marisol Montalvo, Sarah Ferede, Uwe Stickert, Miklos Sebestyen ile birlikte Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni seslendirdi.

Kavala'nın duruşması bugün

Öte yandan Gezi davasında savcılığın esas hakkında görüşünü sunmasının ardından ilk duruşma bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Savcılık 4 Mart'ta mahkemeye sunduğu mütalaada, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve mimar Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Kaynak: DW Türkçe .