Alman siyasilerden Kaftancıoğlu'na destek, Erdoğan'a tepki

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gününü onaması Alman siyasetçiler de tepkisine neden oldu. Canan Kaftancıoğlu'nun hiçbir suç işlemediği öne sürülen Alman siyasetçiler, Kaftancıoğlu'nun ceza almasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttular.

Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gününü onaması, Almanya'da gündem oldu.

Alman siyasiler, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın siyasi bir skandal ve sarsıcı bir karar olduğunu öne sürdüler

Canan Kaftancıoğlu'nun hiçbir suç işlemediğini söyleyen Alman siyasiler, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu ile aldığı karardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttular.

İşte Alman siyasilerden yapılan o açıklamalar:

Yeşiller milletvekili, Almanya Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Max Lucks:

"Arkadaşım, Türk muhalif politikacı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu İstanbul seçimlerini kazandığından beri Türk yargısının hedefindeydi. Şimdi de 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avrupa'daki insan hakları için yeni bir dip nokta."

Meine Freundin & Türkische Oppositionspolitikerin @Canan_Kaftanci geriet ins Visier der türkischen Justiz, nach dem #Imamoğlu die Istanbuler Wahlen gewann. #Kaftancioğlu wurde nun zu über vier Jahren Haft verurteilt. Ein neuer Tiefpunkt für Menschenrechte in Europa!

— Max Lucks ️‍ (@max_lucks) May 12, 2022



Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Aydan Özoğuz:

"Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza siyasi bir skandal ve sarsıcı bir karar. 2019'daki davasında oradaydım. Hukuk devleti ilkelerine yönelik çokça ihlal var. Tam da AKP'ye karşı başarılı seçim kampanyası yürütebilen bir kadına karşı. Rezalet."

Das Urteil gegen Canan #Kaftancioglu ist politisch ein Skandal und erschütternd. War 2019 beim Prozess dabei. Zu viele offensichtliche Verstöße gegen den Rechtsstaat. Genau bei der Frau, die erfolgreich gegen AKP Wahlkampf führen kann. Eine Farce. @Canan_Kaftanci @herkesicinCHP

— Aydan Özoğuz (@oezoguz) May 12, 2022



Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) Dış Politikalar Sözcüsü Nils Schmidt:

"Canan Kaftancıoğlu'na yönelik karar hiçbir hukuk devleti ilkesine karşı ayakta kalamaz. Tam bir skandal."

Das Urteil gegen Canan #Kaftancioglu hält keinen rechtsstaatlichen Prinzipien stand und ist ein Skandal! @Canan_Kaftanci @herkesicinCHP

— Nils Schmid (@NilsSchmid) May 12, 2022



Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Devlet Bakanı Anna Lührmann:

"Hayret verici bir karar. Canan Kaftancıoğlu'na ve Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve düşünce özgürlüğü için mücadele edenlere büyük saygı duyuyorum. Söz konusu değerler Türk-Alman ilişkileri için de merkezi öneme sahip."

Ein bestürzendes Urteil gegen @Canan_Kaftanci. Ich habe großen Respekt vor Frau #Kaftancioğlu und allen, die in der Türkei für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit eintreten. Diese Werte sind zentral für die - Beziehungen.

— Anna Lührmann (@AnnaLuehrmann) May 12, 2022

Avrupa Parlamentosu milletvekili, Avrupa Birliği-Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili, Alman Sol Parti üyesi Özlem Alev Demirel:

"Erdoğan emrediyor, mahkemeler yerine getiriyor. Bu siyasi ve rejim tarafından emri verilmiş mahkeme kararını en sert biçimde kınıyorum. Türkiye'de yargı, uzun süredir rejimin elinde bir araca dönüşmüş ve kendisi için tehlikeli olabilecek her sesi susturmakta kullanılıyor. AB, Türkiye'deki rejime yönelik 'pozitif gündem' politikasıyla Avrupa kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeli. Ortada olumlu bir şey yok."

SPD VE PES'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Almanya'da federal hükümeti oluşturan koalisyonun büyük ortağı ve Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD'nin meclis grup başkanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "SPD Meclis Grubu bu siyasi kararı ve muhalif politikacılara yönelik sistematik yaptırımları protesto ediyor" dendi. Kararın Türkiye'nin hukuk devleti ilkeleri bakımından ne kadar kötü bir yerde bulunduğunu bir kez daha ortaya koyduğu iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde hukuk devleti ilkelerinin korunması ve ona göre hareket edilmesinin belirleyici öneme sahip olduğunu öne sürüldü:

"SPD Federal Meclis Grubu arkanızdadır Canan Kaftancıoğlu. Sizinle ve Türkiye'de liberal demokrasiye inanan ve onun için mücadele eden herkesle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

Avrupa'daki sosyal demokrat partilerin çatı örgütlenmesi olan Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) de yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi ve Canan Kaftancıoğlu'nun hiçbir suç işlemediği öne sürüldü.

Kaynak: haberkirk2.com .