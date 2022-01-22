DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 50 bini geçti
Meteoroloji: Daha kuvvetli kar geliyor
Okul servislerine yüzde 27 zam!
KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS sonuç tarihi ne zaman?
Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?
Elmastan değerli! Milas'ta diaspor taşı ele geçirildi
Alman çoban köpeği saldırdı
İrlanda'da Kovid-19 kısıtlamalarının çoğu kaldırıldı
Kuveytli tenisçi İsrailli rakibiyle maça çıkmayı reddetti
ABD’den Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat
Osmanlı belgelerinde Balkanlar
Gastrit belirtileri nelerdir?
3'lü görüşmeyle ilgili Babacan'dan dikkat çeken açıklama
MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Beslediği pitbull cinsi köpeğini kalabalık grubun üzerine saldı

TIMETURK / GÜNDEM / Alman çoban köpeği saldırdı

Alman çoban köpeği saldırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, başıboş Alman çoban köpeğinin saldırdığı Yusuf Can Odabaş (13), kulak bölgesinden yaralandı. Plastik cerrahi bölümünde tedaviye alınan Odabaş'ın kulağında doku kaybı olduğu belirlendi.

1 Saat Önce
2022-01-22 18:13:12
Alman çoban köpeği saldırdı

Olay, Akhisar Mahallesi'ndeki Akhisar Spor Tesisleri'nde meydana geldi. Yusuf Can Odabaş, tesis sahasında arkadaşlarıyla kar topu oynarken kayıp, yere düşünce başıboş Alan çoban köpeği saldırdı. Köpek, yüzünde kar maskesi olan Odabaş'ı kulak bölgesinden ısırdı.

220120221602218662175

Koşarak köpekten kurtulan Odabaş, durumu ailesine anlatınca hastaneye götürüldü. Plastik cerrahi bölümünde tedaviye alınan Odabaş'ın kulağında doku kaybı olduğu belirlendi. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Can Odabaş, "Kar topu oynayıp, kardan sur yapıyorduk. Bir anda ayağım kaydı, yere düştüm. Yüzümde kar maskesi vardı. Köpek kulağımı ısırdı. Yüzüm kan oldu. Sahibi bırakıp gitmiş. Saldırgan bir köpek. Bazen bizi kovalıyordu. Olaydan sonra ben de koşa koşa eve gittim sonra da hastaneye geldik" dedi. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş