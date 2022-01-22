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TIMETURK / GÜNDEM / Alman Bakan'dan Sezen Aksu'ya destek

Alman Bakan'dan Sezen Aksu'ya destek

'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli klibinde 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e sözleri nedeniyle tepkilerin odağındaki sanatçı Sezen Aksu'ya Alman Bakan'dan destek geldi.

1 Saat Önce
2022-01-22 12:45:41
Alman Bakan'dan Sezen Aksu'ya destek

Sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı, Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik ifadeler nedeniyle tartışılırken, sanatçıya bir destek de Almanya'dan geldi.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Türkiye'de Sezen Aksu'nun şarkı sözleriyle ilgili devam eden tartışmaya katıldı.

Özdemir, mesajında 'Otoriter rejimlerin sıkıştığında başvurduğu eski oyun: savaş çıkar, azınlıklara karşı kışkırt ya da insanları hedef haline getir. O yüzden büyük Türk şarkıcı #Sezen Aksu ile tam dayanışma' ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2022-01-22 12.46.36 .

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