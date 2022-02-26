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'Allah'a verilen sözler bozulursa Allah düşman musallat eder'

'Cübbeli Ahmet' adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Erkek erkekle yetinirse, kadın kadınla şehvetini tatmin etme yoluna giderse gökten taş yağmasını bekleyin, azapları bekleyin, büyük kasırgalar bekleyin. Allah'a verilen sözler bozulursa Allah düşman musallat eder' diye konuştu.

1 Saat Önce
2022-02-26 15:53:49
'Allah'a verilen sözler bozulursa Allah düşman musallat eder'

İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gazeteci yazar Serdar Arseven'in Youtube kanalına konuk oldu.

Arseven'in son dönemde yoğunlaşan doğal felaketleri, toplumsal olayları, pandemi ve savaşı hatırlatıp "Nasıl değerlendiriyorsunuz, sizin manevi dünyanızda nasıl görünüyor bu işler" diye sorduğu Ünlü, Kuran'daki "Başınıza her ne musibet geldiyse, bu sizin ellerinizin kazandığı suçlar yüzündendir" ayetini hatırlatıp "Biz bu sebepten hapis yattık. Depremle ilgili sohbetten dolayı hapis yattık senelerce. Aynı şeyleri tekrar ediyorum. Musibetler günahlardan gelir diyor ayetler hadisler" dedi.

"Musibet"lere örnek olarak eşcinselliğin yaygınlaştığı iddiasını dile getiren Ünlü, "Erkek erkekle yetinirse, kadın kadınla şehvetini tatmin etme yoluna giderse gökten taş yağmasını bekleyin, azapları bekleyin, büyük kasırgalar bekleyin. Allah'a verilen sözler bozulursa Allah düşman musallat eder" diye konuştu.

Türkiye'nin etrafının da düşmanlarla dolu hale geldiğini öne süren Ünlü, sözü seçim anketlerine getirip HDP'nin aldığı oylara tepki gösterdi. Ünlü, "HDP halen yüzde 12. Bunun yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazımdı. Yüzde 12 nasıl çıkar ya? Bu ne dinsizliktir ya? Ne arıyorsun abi? Durumların neresinden tutalım. Allah bu millete rahmet nazarıyla bakar mı?" dedi.

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