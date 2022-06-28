Alkollü sürücünün otomobille çarptığı Zeynep Mira kurtarılamadı

Bursa'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı Zeynep Mira Güler (6), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza geçtiğimiz pazar günü saat 15.40 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya istikametine seyir halinde olan Burak Ulga (28) idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fikriye Yeğit hayatını kaybederken, Zeynep Mira Güler Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Zeynep Mira da doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Burak Ulga ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA