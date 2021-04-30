Alkol yasağı kalktı mı? Aybaş açıkladı!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkol satış yasağının kaldırıldığı açıkladı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi.

BirGün'e konuşan Özgür Aybaş, toplumun ve tekel bayilerinin itirazının sonuç verdiğini belirtti.

İçki satışı yasağının hukuki olmadığını ve bir karara dayanmadığını hatırlatan Aybaş, süpermarketlerde ve tekel bayilerinde içki satışının devam ettiğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.