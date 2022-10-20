Alisiz Alevilik davasına ret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Alisiz Alevilik' açıklaması nedeniyle açılan dava reddedildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 Aralık 2021'deki “Almanya'da özellikle Alevilikten öte Alisiz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor” sözleri nedeniyle açılan tazminat davası reddedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın “Alisiz Alevilik” açıklaması nedeniyle açılan tazminat davası reddedildi.

Erdoğan, 5 Aralık 2021'de “Almanya'da özellikle Alevilikten öte Alisiz Alevilikle adeta yeni bir din ihdası öne sürülüyor. Ciddi de onlara para desteği veriyorlar” demiş, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Erdoğan'ın bu sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması nedeniyle dilekçe işleme konmazken federasyon, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, ardından da konuşma nedeniyle tazminat davası açmıştı. Davanın ilk duruşması dün Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Yaklaşık bir saat süren dava reddedildi.

Federasyon, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cemevlerine yasal statü ve cemevi dedelerine maaş gibi adımlara da karşı çıkmıştı.