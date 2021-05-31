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Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı

Şarkıcı Alişan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla olan fotoğrafını paylaşarak 'Nikah şahitlerim olmalarından hep gurur duyacağım' yazdı.

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31.05.2021 16:31:14
Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı

Şarkıcı Alişan, sosyal medyadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla olan bir fotoğraf karesini paylaştı.

Üç yıl önce dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

Alişan'ın nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Sancak, avukat Kenan Tekdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.

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Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in, Soylu'yu hedef alması gündemdeyken Alişan'dan ise destek paylaşımı geldi. Alişan nikahından bir fotoğraf paylaşarak "Nikah şahitlerim olmalarından hep gurur duyacağım" yazdı.

Bu paylaşım sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar Alişan'ın, Sedat Peker ile olan fotoğraflarını hatırlattı. Alişan geçtiğimiz haftalarda Peker ile fotoğrafını sildiği iddiasıyla gündemdeydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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